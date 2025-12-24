لتفادي الإغلاق.. البرلمان الفرنسي يُقر تشريعًا طارئًا للميزانية



وكالات

أقر مشرعون فرنسيون، تشريعا طارئا يهدف إلى ضمان استمرار عمل الحكومة حتى يناير إلى حين موافقة البرلمان المنقسم بشدة على موازنة ملائمة لعام 2026.

وسارع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تقديم التشريع في وقت متأخر الاثنين بعد عدم توصل المشرعين من الجمعية الوطنية "مجلس النواب" ومجلس الشيوخ يوم الجمعة إلى نص توافقي لموازنة 2026، بسبب الخلافات حول تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.

ويسمح القانون، الذي وافق عليه البرلمان بالإجماع، للدولة بتمديد حدود الإنفاق لعام 2025 إلى العام الجديد وتحصيل الضرائب وإصدار الديون.

وقال لوكورنو خلال خطابه إلى الأمة قبيل موافقة مجلس الشيوخ: "سيسمح لنا التشريع بتحصيل الضرائب وتشغيل الخدمات العامة اعتبارا من أول يناير".

ويدقق المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني في المالية العامة الفرنسية، في ظل سعي لوكورنو الحثيث للسيطرة على عجز في الميزانية بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأعلى في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.

وليس لدى حكومة لوكورنو، ذات الأغلبية الضئيلة، سوى هامش مناورة ضيق في البرلمان المنقسم، إذ أطاحت خلافات الميزانية بـ3 حكومات منذ أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية في الانتخابات المبكرة عام 2024.

وقال لوكورنو، إنه سيركز الآن مع الحكومة والأحزاب السياسية المختلفة على التفاوض على موازنة كاملة للعام المقبل مع عجز في الميزانية يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولجأت فرنسا إلى تشريع طارئ لتمديد الميزانية العام الماضي لحين إقرارها ميزانية 2025 كاملة في فبراير.

وتقول الحكومة، إنها تكلفت 12 مليار يورو "14 مليار دولار"، وفقا لما ذكرته الغد.