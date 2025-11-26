لاعبة منتخب مصر السابقة تختار أفضل 10 لاعبات في الدوري

سيد معوض: "ابني مظلوم وكان نفسي يكون فيه رؤية من النادي ومبقتش أحب اتكلم"

كشفت عزة أبو الخير، لاعبة منتخب مصر للسيدات ومدربة مسار السابقة، قائمة أفضل 10 لاعبات بالدوري المصري للسيدات الموسم الحالي.

وقالت عزة أبو الخير في تصريحات خاصة لمصراوي: "بالنسبة لي ياسمين عبد العزيز أفضل لاعبة في مصر، ووادي دجلة يضم لاعبة مميزة، وهي منة "بسكوتة"، لاعبة جيدة بدنيا رغم سنها الصغير، ومسار أيضا يضم لاعبات مميزات".

وأضاف: "مثل أميرة محمد لاعبة مجهودها كبير في الملعب، ومهيرة علي موهوبة وقوية ومهارية، ولديها وعي خططتي، أيضا مريم عبد اللطيف حارسة مرمى إنبي، مميزة جدا، وإذا لعبت في فرق المقدمة ستظهر بشكل جيد".

واختتم: "أيضا في الأهلي نورا خالد أفضل سنتر باك في مصر، وحبيبة عصام، وبالنسبة لي القائمة بالترتيب كالآتي: ياسمين عبد العزيز مسار، أميرة محمد مسار، مهيرة مسار، نورا خالد الأهلي، حبيبة عصام الأهلي، مريم عبد اللطيف حارسة إنبي، بسكوتة وادي دجلة، حبيبة بكتاش مسار، حسنات محترفة مسار، وجلادي محترفة وادي دجلة".

