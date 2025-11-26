مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

لاعبة منتخب مصر السابقة تختار أفضل 10 لاعبات في الدوري

كتبت-هند عواد:

06:08 ص 26/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نورا خالد (1)
  • عرض 8 صورة
    حبيبة بكتاش (1)
  • عرض 8 صورة
    مهيرة علي (1)
  • عرض 8 صورة
    أميرة محمد (1)
  • عرض 8 صورة
    بسكوتة (1)
  • عرض 8 صورة
    أمير محمد 1 (1)
  • عرض 8 صورة
    نورا خالد 1 (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت عزة أبو الخير، لاعبة منتخب مصر للسيدات ومدربة مسار السابقة، قائمة أفضل 10 لاعبات بالدوري المصري للسيدات الموسم الحالي.

وقالت عزة أبو الخير في تصريحات خاصة لمصراوي: "بالنسبة لي ياسمين عبد العزيز أفضل لاعبة في مصر، ووادي دجلة يضم لاعبة مميزة، وهي منة "بسكوتة"، لاعبة جيدة بدنيا رغم سنها الصغير، ومسار أيضا يضم لاعبات مميزات".

وأضاف: "مثل أميرة محمد لاعبة مجهودها كبير في الملعب، ومهيرة علي موهوبة وقوية ومهارية، ولديها وعي خططتي، أيضا مريم عبد اللطيف حارسة مرمى إنبي، مميزة جدا، وإذا لعبت في فرق المقدمة ستظهر بشكل جيد".

واختتم: "أيضا في الأهلي نورا خالد أفضل سنتر باك في مصر، وحبيبة عصام، وبالنسبة لي القائمة بالترتيب كالآتي: ياسمين عبد العزيز مسار، أميرة محمد مسار، مهيرة مسار، نورا خالد الأهلي، حبيبة عصام الأهلي، مريم عبد اللطيف حارسة إنبي، بسكوتة وادي دجلة، حبيبة بكتاش مسار، حسنات محترفة مسار، وجلادي محترفة وادي دجلة".

أقرأ أيضًا:

كيف يتجنب رونالدو الغياب عن مباراة افتتاح البرتغال لكأس العالم 2026؟

"بينهم الشناوي وجراديشار".. 9 غيابات للأهلي في مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أميرة محمد الدوري المصري للسيدات عزة أبو الخير أفضل اللاعبين في الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان