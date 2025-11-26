تحدث سيد معوض لاعب الأهلي السابق خلال لقائه مع الإعلامي "إبراهيم فايق" عبر برنامج "قهوة فايق" على قناة "إم بي سي مصر 2" عما يتعرض له نجله عمر.

وقال معوض: "ابني مظلوم ومن زمان، ويمكن اللى ظلمه اسم سيد معوض مش إمكانياته، ومعنديش أسباب بس أول لما يقال اسم ولد ابن لاعب كرة بتشعر أن هذا مجاملة لوالده".

وأضاف: "أوقات يأتي فترات ببقى مستغرب، ممكن يكون عمر تعرض لإصابة وغاب فترة طويلة، إنما حتى قبل الإصابة كنت بشوف لاعيبه صغيرة موجودة في فريق أول".

وتابع: "عمر قبل ما يتصاب كان في بطولة زد في مصر كان فيها فريق فينورد وفرق كبيرة عمر ابني أخذ هداف البطولة وعمل مباريات رائعة ومحدش كلمه بعدها".

واختتم: "كان نفسي يكون فيه رؤية من النادي ويقال أن ابني كويس وكمان سنتين يعتمد عليه ويلعب المباريات كلها، بس مبقتش أحب اتكلم في الموضوع ده كتير لدرجة أن وصلت أن اسمي هو اللى مأثر على مستقبله".