مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

0 0
18:00

ليبيا

الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

بعد أزمة بنتايج.. الزمالك يُنهي استخراج تأشيرات أجانب الفريق

كتب : محمد القرش

07:25 م 25/11/2025

الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة محمد حسن، في استخراج تأشيرات السفر إلى جنوب أفريقيا لجميع اللاعبين الأجانب، بما فيهم الثنائي المغربي محمود بنتايج وعبد الحميد معالي.

ويأتي ذلك بعدما تعذر من قبل سفر المغربي محمود بنتايج إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة ستيلنبوش في النسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتغادر بعثة الزمالك القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، متجهة إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة فريق كايزر تشيفز ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز في الجولة الثانية من دور المجموعات، في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري، على ملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

اقرأ أيضًا:

"فكر شاذ".. محمود البنا يكشف أسباب اعتزاله التحكيم

الكشف عن موعد ومكان حفل زفاف كريستيانو رونالدو جورجينا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك بنتايج محمود بنتايج كأس الكونفدرالية كايزر تشيفز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية