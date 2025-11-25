بعد أزمة بنتايج.. الزمالك يُنهي استخراج تأشيرات أجانب الفريق

نجح الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة محمد حسن، في استخراج تأشيرات السفر إلى جنوب أفريقيا لجميع اللاعبين الأجانب، بما فيهم الثنائي المغربي محمود بنتايج وعبد الحميد معالي.

ويأتي ذلك بعدما تعذر من قبل سفر المغربي محمود بنتايج إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة ستيلنبوش في النسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتغادر بعثة الزمالك القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، متجهة إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة فريق كايزر تشيفز ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز في الجولة الثانية من دور المجموعات، في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري، على ملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

