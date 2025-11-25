مباريات الأمس
بعد رحيله عن الأهلي.. خوسيه ريبيرو يتحدث عن مستقبله وتدريب منتخب جنوب إفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

03:13 م 25/11/2025
كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن خطته المستقبلية في التدريب عقب رحيله عن القلعة الحمراء منذ شهور.

وفيه حوار أجراه عبر راديو 5 إف إم الجنوب إفريقي قال ريبيرو مساء أمس الإثنين:" قرار انفصالي عن النادي الأهلي كان مبتادلاً، لأن كلانا كنا نبحث عن إعادة ترتيب الطموحات".

وأكد ريبيرو انه يأخذ وقته للدراسة والتفكير جيدًا في العروض المقدمة لاتخاذ القرار الصحيح بعد الفترة القصيرة التي قضاها مع الأهلي، مضيفًا:"لا أرغب في الاستعجال، أريد دراسة المشروع قبل الموافقه علي أي عروض".

وعن إمكانية تدريب منتخب جنوب إفريقيا قال:" بالتأكيد لأنا منفتح لأي اقتراح، فأنا مدرب كرة قدم محترف، ولكن دعونا ندعم هوجو بروس في مهمته بكأس أمم إفريقيا".

وتابع ريبيرو:" في جنوب أفريقيا يمكنني أني أكون مدربًا لفريق واحد فقط، وهو أورلاندو بايرتس".

واختتم:" أُفكر مليًا في خيارات ووجهات نظر وأهداف مختلفة، لكن آمل أن أجد المكان المناسب قريبًا، الأمر يتعلق فقط بالتوقيت".

