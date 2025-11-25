شيكا تبناه وطلبت منه التجديد.. ماذا قال حازم إمام عن أزمة محمد السيد؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث حازم إمام، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك، عن الأزمة الحالية بين مسؤولي النادي واللاعب محمد السيد، بعد القرار الأخير بتجميده لعدم حسم موقفه من التجديد.

وأكد حازم إمام أن محمد السيد لاعب مميز جدًا، مؤكدًا أنه اكتشف تميزه منذ اللمسة الأولى وأن أسلوبه يشبه إمام عاشور، واصفًا إياه بأنه حريف للغاية.

وقال حازم إمام، في تصريحات عبر راديو "صوت الزمالك" يوم أمس الإثنين: "قبل تصعيد محمد السيد للفريق الأول، تواصلت مع شيكابالا وميدو مع فريق زد بطولة 2006، وشاهدوا المباراة من أجله وسجل هدفين، وشيكا تبناه وصعد للفريق الأول".

وأضاف: "قابلت محمد في النادي الأسبوع الماضي وأخبرته بأن القرار قراره، ولازم يعتذر للنادي، والجماهير حاسة إنه ممكن يمشي، لذلك يجب أن تكون مبادرة التواجد في النادي منه.. هو يريد البقاء في الزمالك".

وأتم إمام تصريحاته بقوله: "محمد السيد قادر على قيادة الزمالك في وسط الملعب لعشر سنوات قادمة، ومتطلباته المادية في المتناول، وهو عمره 19 سنة، مواليد 2006، والمستقبل أمامه".

