شيكا تبناه وطلبت منه التجديد.. ماذا قال حازم إمام عن أزمة محمد السيد؟

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تزايد القضايا على نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وإيقاف القيد، بعدما تم إخطار النادي بوجود قضية جديدة في الساعات الماضية.

قال "شوبير" في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الزمالك يملك أكثر من إيقاف قيد، والإيقاف الجديد تحدثنا عليه كتير ونبهنا مسؤولي الزمالك من هذا الأمر".

وأكمل: "المشكلة أن الزمالك أجرى تسويات في تلك القضايا، وفي النهاية لم يتم استكمال التسويات".

وأوضح: "الإيقاف الجديد بسبب جروس، المدرب له 133 ألف دولار، والزمالك تم إيقاف قيده 3 مرات بسبب هذا المبلغ فقط التابع لجروس، وإذا دفع الزمالك سيتم فك إيقاف القيد في الفترة المقبلة".

وأضاف: "مساعدو جوميز كل واحد يحق له الحصول على 20 ألف دولار أي أقل من 3 مليون جنيه وجوميز ذاته له 120 ألف دولار".

وشدد في تصريحاته: "إجمالي ما يجب أن يدفعه الزمالك 313 ألف دولار أي ما يعادل 14 مليون جنيه، هل ده مش هيقدر يدفعه محبي وعشاق نادي الزمالك من أعضاء المجلس وغيرهم؟".

واختتم تصريحاته: "بالمناسبة حسين السيد عضو مجلس الإدارة دفع في وقت سابق بالدولار، هذه مبالغ قليلة جدًا بالنسبة للمبالغ الضخمة الخاصة بكل من ميشالاك وفرجاني ساسي".