خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف لاعب الزمالك من الاستمرار مع الفريق

أول تعليق من رئيس اتحاد كرة السلة بعد انسحاب الاتحاد أمام الأهلي

"أكبر عقوبة في تاريخ النادي".. رئيس الاتحاد يعلق على أحداث نهائي دوري المرتبط

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة كرونوسلاف يوريسيتش، عن قائمة فريقه الرسمي لمواجهة نظيره المقاولون العرب اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره المقاولون العرب غدا الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاءت قائمة الفارس الأبيض للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي ومحمود جاد.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي، كريم حافظ، محمد الشيبي، طارق علاء وعبد الرحمن جودة.

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، إيفرتون داسيلفا، أحمد توفيق، محمود دونجا، محمود زلاكة، محمد رضا بوبو، مصطفى زيكو وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، دودو الجباس ومروان حمدي.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة جمعهم من 10 مباريات، خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

من أعلى رواتب العالم إلى الإفلاس… كيف قلب أسمواه جيان الطاولة مجددًا؟

"خسر أمامه أمس".. مانشستر سيتي يضع لاعب نيوكاسل على راداره