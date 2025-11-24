مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الكويت

- -
15:00

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"تواجد ماييلي والشيبي".. قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري

كتب - يوسف محمد:

10:59 م 24/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (5)
  • عرض 10 صورة
    فرحة فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة كرونوسلاف يوريسيتش، عن قائمة فريقه الرسمي لمواجهة نظيره المقاولون العرب اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره المقاولون العرب غدا الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاءت قائمة الفارس الأبيض للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي ومحمود جاد.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي، كريم حافظ، محمد الشيبي، طارق علاء وعبد الرحمن جودة.

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، إيفرتون داسيلفا، أحمد توفيق، محمود دونجا، محمود زلاكة، محمد رضا بوبو، مصطفى زيكو وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، دودو الجباس ومروان حمدي.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة جمعهم من 10 مباريات، خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

من أعلى رواتب العالم إلى الإفلاس… كيف قلب أسمواه جيان الطاولة مجددًا؟

"خسر أمامه أمس".. مانشستر سيتي يضع لاعب نيوكاسل على راداره

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق بيراميدز قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون موعد مباراة بيراميدز والمقاولون بيراميدز والمقاولون

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية