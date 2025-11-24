بعد قرار فيفا .. كم يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد؟

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف لاعب الزمالك من الاستمرار مع الفريق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة في وقت سابق من اليوم الإثنين بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف قيده لمدة ثلاث فترات.

وتُعد هذه هي القضية الخامسة التي تتسبب في إيقاف قيد للزمالك خلال شهر نوفمبر الجاري فسبقها 4 قضايا ثلاثة منها بتاريخ 3 نوفمبر الجاري ورابعة بتاريخ 6 من الشهر ذاته بسبب المستحقات المالية المتأخرة للمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه.

وأوضح مصدر مسؤول بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، أن سبب الإيقاف الخامس لنادي الزمالك هو مستحقات المدرب السويسري السابق للفريق الأول لكرة القدم كريستيان جروس.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البرتغالي جروس يحتاج الزمالك لحل قضيته دفع 120 ألف دولار (ما يوازي 5.7 مليون جنيه مصري)، فيما يحتاج إلى 60 ألف دولار (ما يوازي 2.9 مليون جنيه مصري) لحل قضية المساعدين الثلاثة لجروس.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن المبلغ الذي يحتاجه الزمالك لحل قضية جروس هو 600 ألف دولار (مايوازي 28.6 مليون جنيه مصري).

