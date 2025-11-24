خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف لاعب الزمالك من الاستمرار مع الفريق

شهدت مباراة شباب الأهلي والاتحاد السكندري بإياب نهائي دوري مرتبط السلة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين مشادات بين لاعبي الفريقين مع نهايتها.

فريق مرتبط الأهلي تحت 18 عاماً فاز على نظيره الاتحاد خلال المباراة التي استضافتها صالة الشباب والرياضة بمنطقة السادس من أكتوبر بنتيجة (65-53)، ليتقدم النادي الأحمر (2-1) بمجموع اللقاءات بإضافة نتيجة الفريق الأول.

ومع نهاية المباراة ظهر لاعب الاتحاد وهو يلقي الكرة تجاه لاعبي الأهلي وهم يحتفلون لتنشب مشادات كلامية وبالأيدي بين الطرفين وسط تدخل أمن الصالة والحضور لفضها.

يذكر أن فريق مرتبط الأهلي كان قد فاز على نظيره الاتحاد بنتيجة (67-49) في مباراة الذهاب، فيما فاز فريق الاتحاد على نظيره الأهلي في مباراة الكبار.

