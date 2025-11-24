مباريات الأمس
قبل انتهاء المهلة.. الغندور يكشف تفاصيل تحرك الزمالك لمنع فسخ عقد لاعبه

كتب : محمد خيري

02:07 م 24/11/2025
أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الإنذار الذي أرسله المغربي صلاح مصدق للحصول على مستحقاته المتأخرة يُعد إجراءً روتينيًا قام به اللاعب لضمان حقوقه فحسب، ولا يعكس وجود نية للتصعيد في الوقت الحالي.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن إدارة الزمالك ستتواصل مع اللاعب خلال الساعات المقبلة من أجل التوصل إلى حل ودي قبل دخوله في الفترة التي تتيح له فسخ التعاقد قانونيًا.

وأشار إلى أن صلاح مصدق كان حاضرًا في مباراة زيسكو بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، وذلك من أجل دعم الفريق.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.

