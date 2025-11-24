وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

نجم الزمالك السابق ينتقد شيكو بانزا: "غير مفهوم وعنده لا مبالاة"

"الحق ينتصر".. أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد حفظ البلاغ

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة طبري بمدينة الشروق.

وأكد وزير الشباب والرياضة من داخل لجنته الانتخابية على أهمية مشاركة أبناء الشعب المصري في الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب، داعياً جموع الناخبين إلي النزول لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ممن يحق لهم التصويت، والتي ستعكس وتعبر عن الوعي الكبير الذي يمتلكه أبناء مصر وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية وبناء مستقبل الوطن.