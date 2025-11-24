مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

كتب : محمد خيري

11:01 ص 24/11/2025
    وزير الرياضة يدلي بصوته في انتخابات البرلمان
    انطلاق انتخابات النواب بالمنوفية (2)
    انتخاب مجلس النواب بورسعيد٢
    انتخاب مجلس النواب بورسعيد٥
    انتخاب مجلس النواب بورسعيد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة طبري بمدينة الشروق.

وأكد وزير الشباب والرياضة من داخل لجنته الانتخابية على أهمية مشاركة أبناء الشعب المصري في الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب، داعياً جموع الناخبين إلي النزول لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ممن يحق لهم التصويت، والتي ستعكس وتعبر عن الوعي الكبير الذي يمتلكه أبناء مصر وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية وبناء مستقبل الوطن.

وزير الرياضة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب أشرف صبحي

