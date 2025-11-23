مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية

"اختبار صعب ورسالة للشناوي".. أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز الأهلي على

يبحث عشّاق كرة القدم العربية عن قناة مفتوحة تنقل مباراة، الزمالك المصري وزيسكو الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025/26.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت المشفّرة، حقوق نقل مواجهات البطولات الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية، بشكل حصري، عبر شاشاتها.

وفي المقابل، تلتزم قناة أون سبورت ببث مباريات الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر إرسالها الأرضي، لكن ذلك يقتصر على المواجهات التي تُقام داخل الملاعب المصرية فقط.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

وتنطلق مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، اليوم الأحد، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025\2026.

التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد أو محمد إسماعيل - محمود الونش - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة.

الهجوم: خوان بيزيرا - سيف الجزيري - ناصر ماهر.