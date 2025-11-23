حسين لبيب: نناشد الرئيس بحل أزمة الزمالك مثلما حل مشكلة غزة

"عدد غير محدود من التذاكر".. بيان من شبيبة القبائل بشأن أزمة جماهيره خلال

"اختبار صعب ورسالة للشناوي".. أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز الأهلي على

حمزة عبد الكريم يُعلق على مشاركته الأولى مع الأهلي في أفريقيا

طالب حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي، عبر مداخلته الهاتفية عبر برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب على قناة "أم بي سي مصر"، الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر لنادي الزمالك بعين الاعتبار.

وقال رئيس نادي الزمالك: "إحنا نناشد فخامة الرئيس السيسي أن ينظر لنادي الزمالك نظرة قوية فيها حق لنادي الزمالك مثل ما قدر يحل مشكلة غزة ويوصل الشعب الفلسطيني للإمام والشعب المصري أيضًا".

وأضاف: "نستأذن فخامة الرئيس أن ينظر لنادي الزمالك نظرة قوية ونظرة لحق النادي، نحن نقدر أن الرئيس لا يتدخل إلا في الحق".

وتابع: "نحن نفدر أن النادي ملك للدولة وإحنا تحت أمر الدولة في كل شئ، إنما ننظر للأمر بسبب أن في مشكلة كبيرة في النادي، الحل الذي يخص المشكلة سواء قانونية وإحنا مش بندخل في الناحية القانونية وإحنا اللي طلبنا النيابة تحقق معنا واحنا لا نتدخل في عمل النيابة، كل الأوراق الخاصة بنا سليمة".

وتابع:"لما دخلنا النادي كان فاضل أقل شهر على المنحة اللي أعطاها لنا فخامة الرئيس لإننا لما كنا داخلين اللجنة نوفمبر عام 2021 لغاية نوفمبر 2023 قبل ما نمشي من النادي أخدنا مهلة من فخامة الرئيس لمدة سنتين، واستلمنا النادى تاني أكتوبر 2023، وكان المهلة باقي عليها شهر واحد فقط".

واختتم حسين لبيب: "عملنا إجراءات إننا ناخد قرار وزاري جديد واشتغلنا مع الدولة لأن النادي نادي دولة، لهذا أنا بطلب من فخامة الرئيس أن ينظر لنادي الزمالك، لأن النهاردة نادي الزمالك هيبتدي يسير على المسار الصحيح".