دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بثنائية أمام بيرنلي

كتب : مصطفى الجريتلي

02:36 م 22/11/2025
فاز فريق تشيلسي بهدفين دون رد على مستضيفه بيرنلي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

فريق تشيلسي قصّ شريط التسجيل بعد مرور 37 دقيقة بهدف سجله لاعبه بيدرو نيتو ثم أضاف إينزو فرنانديز الهدف الثاني للبلوز بالدقيقة 88.

ترتيب تشيلسي و بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الفوز رفع رصيد فريق تشيلسي إلى النقطة 23 في وصافة مؤقتة لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثلاثة نقاط عن أرسنال المتصدر والمتبقي له مباراة الجولة 12 وكذلك بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي أصبح بالمركز الثالث ويتبقى له مباراة الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق بيرنلي عند النقطة العاشرة في المركز السابع عشر.

قبل رمضان صبحي.. 4 حالات حبس لنجوم كرة القدم المصرية

"أرسل لنا شهادة".. أحمد عبدالرؤوف يتحدث عن سبب غياب شيكوبانزا

- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا