من الموهبة الأفريقية التي ستُبهر العالم؟.. رد غير متوقع من شيكابالا

فاز فريق تشيلسي بهدفين دون رد على مستضيفه بيرنلي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

فريق تشيلسي قصّ شريط التسجيل بعد مرور 37 دقيقة بهدف سجله لاعبه بيدرو نيتو ثم أضاف إينزو فرنانديز الهدف الثاني للبلوز بالدقيقة 88.

ترتيب تشيلسي و بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الفوز رفع رصيد فريق تشيلسي إلى النقطة 23 في وصافة مؤقتة لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثلاثة نقاط عن أرسنال المتصدر والمتبقي له مباراة الجولة 12 وكذلك بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي أصبح بالمركز الثالث ويتبقى له مباراة الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق بيرنلي عند النقطة العاشرة في المركز السابع عشر.

اقرأ أيضًا:

قبل رمضان صبحي.. 4 حالات حبس لنجوم كرة القدم المصرية

"أرسل لنا شهادة".. أحمد عبدالرؤوف يتحدث عن سبب غياب شيكوبانزا