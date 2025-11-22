من الموهبة الأفريقية التي ستُبهر العالم؟.. رد غير متوقع من شيكابالا

كشف أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، سبب غياب المحترف الأنجولي بصفوفهم شيكوبانزا عن تحضيراتهم لمباراة زيسكو الزامبي.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره زيسكو عند التاسعة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال عبدالرؤوف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي تم عقده اليوم السبت:"شيكو بانزا لاعب بالفريق وأخطرنا بوفاة شقيقه وأرسل لنا شهادة وفاته".

وأضاف:"أوشينج بارون تأخر كذلك ولكن بسبب ظروف الطيران، ونحن نتعامل مع الظروف التي يتعرض لها اللاعبون".

وأتم مدرب الزمالك تصريحاته في هذا السياق بقوله:" الزمالك سبق وخاض 3 مباريات في 10 أيام وفقد لاعبين مؤثرين، وسيكون هناك تعامل مع هذا الأمر بشكل أفضل، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباراة المقبلة".

