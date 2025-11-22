مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

"أرسل لنا شهادة".. أحمد عبدالرؤوف يتحدث عن سبب غياب شيكوبانزا

كتب : مصطفى الجريتلي

01:42 م 22/11/2025
كشف أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، سبب غياب المحترف الأنجولي بصفوفهم شيكوبانزا عن تحضيراتهم لمباراة زيسكو الزامبي.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره زيسكو عند التاسعة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال عبدالرؤوف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي تم عقده اليوم السبت:"شيكو بانزا لاعب بالفريق وأخطرنا بوفاة شقيقه وأرسل لنا شهادة وفاته".

وأضاف:"أوشينج بارون تأخر كذلك ولكن بسبب ظروف الطيران، ونحن نتعامل مع الظروف التي يتعرض لها اللاعبون".

وأتم مدرب الزمالك تصريحاته في هذا السياق بقوله:" الزمالك سبق وخاض 3 مباريات في 10 أيام وفقد لاعبين مؤثرين، وسيكون هناك تعامل مع هذا الأمر بشكل أفضل، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباراة المقبلة".

اقرأ أيضًا:

خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. أشرف بنشرقي يبحث عن رقم غائب منذ 4 سنوات

"عودة لظهور ياسين منصور".. ما قصة اجتماعات محمود الخطيب مع شركات النادي الأهلي ؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكوبانزا الزمالك موعد مباراة الزمالك وزيسكو أحمد عبدالرؤوف الكونفدرالية

