مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

روبي يورو يضع شرطاً للانضمام للأهلي.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:07 ص 21/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    روبي يورو
  • عرض 11 صورة
    روبي يورو
  • عرض 11 صورة
    روبي يورو
  • عرض 11 صورة
    روبي يورو
  • عرض 11 صورة
    روبي يورو
  • عرض 11 صورة
    روبي يورو
  • عرض 11 صورة
    روبي يورو
  • عرض 11 صورة
    روبي يورو
  • عرض 11 صورة
    روبي يورو
  • عرض 11 صورة
    روبي يورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وضع المهاجم السويدي روبي يورو، المرشح للإنضمام لصفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، شرطًا ماليًا كبيرًا للموافقة للانتقال للقلعة الحمراء.

ويبحث النادي الأهلي عن ضم مهاجم جديد في يناير القادم لتدعيم صفوفه بعد رحيل مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي مطلع الموسم الجاري.

في هذا السياق، كشف الإعلامي جمال الغندور أن المهاجم السويدي روبي يور طلب الحصول على راتب سنوي يبلغ مليون و250 ألف دولار، وذلك للموافقة على الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن إدارة التعاقدات في الأهلي تدرس المطلب المالي للاعب قبل حسم الموقف النهائي، في ظل بحث النادي عن مهاجم أجنبي مميز لتدعيم الخط الأمامي.

إقرأ أيضًا..

ميكالي يتحدث عبر مصراوي لأول مرة بعد أزمته مع حسام حسن

أحدهم لعب للأبيض.. 4 صفقات محتملة في صفوف الزمالك بالميركاتو الشتوي

أحدهم جزائري.. 6 لاعبين ارتبط اسمهم بالإنضمام للأهلي في يناير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

روبي يورو السويدي روبي يورو الأهلي مهاجم الأهلي المهاجم روبي يورو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل