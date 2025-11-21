خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. أشرف بنشرقي يبحث عن رقم غائب منذ 4

وضع المهاجم السويدي روبي يورو، المرشح للإنضمام لصفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، شرطًا ماليًا كبيرًا للموافقة للانتقال للقلعة الحمراء.

ويبحث النادي الأهلي عن ضم مهاجم جديد في يناير القادم لتدعيم صفوفه بعد رحيل مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي مطلع الموسم الجاري.

في هذا السياق، كشف الإعلامي جمال الغندور أن المهاجم السويدي روبي يور طلب الحصول على راتب سنوي يبلغ مليون و250 ألف دولار، وذلك للموافقة على الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن إدارة التعاقدات في الأهلي تدرس المطلب المالي للاعب قبل حسم الموقف النهائي، في ظل بحث النادي عن مهاجم أجنبي مميز لتدعيم الخط الأمامي.

