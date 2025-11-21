مباريات الأمس
"لدي عروض مصرية".. مدرب برتغالي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

02:54 ص 21/11/2025
مازال ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك يحمل غموضًا حول هوية المدرب الجديد، بعد رحيل البلجيكي يانيك فيريرا.

وترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات مع عدة مدربين لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، والأقرب أن يكون جنسيته برتغالي.

في هذا السياق، كشف روى أجواش المدرب المساعد السابق للزمالك في جهاز البرتغالى جوسفالدو فيريرا حقيقة مفاوضات مسئولي القلعة البيضاء معه لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد أجواش خلال تصريحات عبر ستاد المحور أن الزمالك لم يفاوضه لتولى تدريب الفريق موضحاً أنه يتمنى العودة إلى مصر قريباً.

وأشار أجواش إلى أنه تلقى عرضين من أندية مصرية لتدريبهما رافضاً الإفصاح عن هويتهم أو تفاصيل العرض المقدم له من قبل الناديين.

الزمالك روي أجواش أخبار الزمالك مدرب الزمالك

