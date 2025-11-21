خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. أشرف بنشرقي يبحث عن رقم غائب منذ 4

من الموهبة الأفريقية التي ستُبهر العالم؟.. رد غير متوقع من شيكابالا

مازال ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك يحمل غموضًا حول هوية المدرب الجديد، بعد رحيل البلجيكي يانيك فيريرا.

وترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات مع عدة مدربين لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، والأقرب أن يكون جنسيته برتغالي.

في هذا السياق، كشف روى أجواش المدرب المساعد السابق للزمالك في جهاز البرتغالى جوسفالدو فيريرا حقيقة مفاوضات مسئولي القلعة البيضاء معه لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد أجواش خلال تصريحات عبر ستاد المحور أن الزمالك لم يفاوضه لتولى تدريب الفريق موضحاً أنه يتمنى العودة إلى مصر قريباً.

وأشار أجواش إلى أنه تلقى عرضين من أندية مصرية لتدريبهما رافضاً الإفصاح عن هويتهم أو تفاصيل العرض المقدم له من قبل الناديين.

إقرأ أيضًا..

ميكالي يتحدث عبر مصراوي لأول مرة بعد أزمته مع حسام حسن

أحدهم لعب للأبيض.. 4 صفقات محتملة في صفوف الزمالك بالميركاتو الشتوي

أحدهم جزائري.. 6 لاعبين ارتبط اسمهم بالإنضمام للأهلي في يناير