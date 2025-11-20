زيسكو الزامبي يصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو الزامبي إلى القاهرة عصر اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة بطل زامبيا في مطار القاهرة الدولي.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.