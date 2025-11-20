كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة حول وجود شرط جزائي، في عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، يقضي برحيله خلال الفترة الماضية.

قال مهيب خلال برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "معانا مفاجأة كبيرة لأول مرة بتتقال في تعاقد كابتن حسام حسن مع اتحاد الكرة دي انفراد لينا".

وأضاف: "كابتن حسام حسن اتعاقد مع مجلس جمال علام مش مع مجلس اتحاد الكرة المصري الحالي .. ومكنش فيه أي شروط جزائية، فأي حد يطلع يقولك في بند محطوط في العقد لو طلعوا من المربع الذهبي معرفش ايه لو موصلوش نهائي معرفش ايه .. ده كله بالنسبة لحسام حسن ميعرفوش لأنه مطلبش أي شئ لما جيه يمضي العقد".

وأكمل: "الموضوع بسيط، هو أي حد عايز يمشي كابتن حسام حسن هيقدر يمشيه من بكرة لأن الراجل ماضي بدون أي شروط، ومعرفش ليه الكلام ده بيطلع دلوقتي .. دلوقتي النية ايه بالنسبة لحسام حسن؟".

وأوضح: "فيه كلام بيتردد أن في تفكير في كيروش.. أو غيره، أنا معرفش مين ممكن يفكر في كيروش في الوضع الحالي.. الراجل منجحش في أي محطة بعد منتخب مصر".

وتابع: "تاريخ مصر ونجاحاته مع كابتن حسن شحاته ثلاثة أمم افريقيا يا جماعة وكابتن الجوهري كأس العالم.. كلهم مصريين، ليه كل اللي بيحصل في حسام حسن ده وقبل ما نخش أمم أفريقيا يطلع كلام بالشكل ده .. أنا معرفش مين بيفكر في إيه وليه".