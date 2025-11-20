مباريات الأمس
"مصدر إلهام وقصة نجاح".. السفير الإماراتي يكشف تفاصيل لقائه بالخطيب

كتب : مصراوي

02:10 م 20/11/2025
    الخطيب مع السفير الإماراتي
    زيارة الخطيب للسفير الإماراتي

كشف حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات في مصر، تفاصيل لقائه بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية.

وقال "الزعابي"، في تصريحات صحفية عقب الزيارة: "سعدت بزيارة أخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى مقر السفارة في القاهرة .. أسطورة وقامة رياضية استثنائية ورمز للخلق الرفيع والتواضع والاحترام يترك أثراً يليق بمسيرته الكبيرة ومحبّة الجماهير له".

وأكمل: "جلسة جميلة و حديث شيّق تبادلنا فيها الرؤى حول تعزيز التعاون بين النادي الأهلي والأندية الإماراتية .. العلاقات بين أنديتنا قديمة ومتجذّرة، والرياضة الإماراتية تأثّرت بالتجربة المصرية التي قدّمت للمنطقة أسماءً ومدارس كروية صنعت جيلاً كاملاً من الشغف".

واختتم تصريحاته: "يبقى بيبو برؤيته وخبرته وحضوره، أحد أهم الوجوه التي صنعت قيمة للرياضة المصرية والعربية .. وجوده مصدر إلهام وقصة نجاح نفخر بها جميعاً".

