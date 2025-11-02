مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

3 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

3 1
19:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

لاعب الأهلي يسجل ظهوره الأول مع الفريق بالدوري الممتاز 2025/26

كتب : محمد القرش

10:23 م 02/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد عبد الله
  • عرض 4 صورة
    محمد عبد الله
  • عرض 4 صورة
    محمد عبد الله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز، مشاركة لاعب المارد الأحمر لأول مرة.

وفي الدقيقة 78، شارك محمد عبدالله في مباراة الأهلي والمصري بدلا من نيتس جراديشار، ليسجل ظهوره الأول مع المارد الأحمر بالدوري 2025/26.

وتدرج محمد عبد الله في الأعمار السنية مع النادي الأهلي، قبل ان يتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم في موسم 2024/25.

ولعب المهاجم صاحب الـ20 عاما مع المارد الأحمر 14 مباريات بجميع المسابقات "564 دقيقة"، حيث قدم تمريرتين حاسمتين خلالهم.

اقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف طبيعة إصابة بيزيرا وصبحي

بعد تعادل الأهلي والمصري.. جدول ترتيب الدوري الممتاز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبد الله الأهلي أخبار الأهلي ماتش الأهلي الأهلي اليوم نتيجه مباراة الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان