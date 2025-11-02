لاعب الأهلي يسجل ظهوره الأول مع الفريق بالدوري الممتاز 2025/26

أول تعليق من أحمد الجندي بعد مشاركته في عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

شهدت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز، مشاركة لاعب المارد الأحمر لأول مرة.

وفي الدقيقة 78، شارك محمد عبدالله في مباراة الأهلي والمصري بدلا من نيتس جراديشار، ليسجل ظهوره الأول مع المارد الأحمر بالدوري 2025/26.

وتدرج محمد عبد الله في الأعمار السنية مع النادي الأهلي، قبل ان يتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم في موسم 2024/25.

ولعب المهاجم صاحب الـ20 عاما مع المارد الأحمر 14 مباريات بجميع المسابقات "564 دقيقة"، حيث قدم تمريرتين حاسمتين خلالهم.

