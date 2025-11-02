هدف مبكر وإصابة النجم.. ملخص شوط الزمالك وطلائع الجيش الأول في الدوري

شهد الشوط الأول من مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز إثارة كبيرة منذ دقائقه الأولى، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة المحلية.

بدأ اللقاء بقوة من جانب الأبيض، إذ افتتح ناصر ماهر التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة متقنة من نبيل دونجا اخترقت دفاعات طلائع الجيش، ليستلم ماهر الكرة وينفرد بالحارس محمد شعبان، ثم يسددها بلمسة فنية مرت من تحت يده إلى داخل الشباك.

وبعد دقيقتين فقط، أكد حكم الفيديو المساعد "الفار" صحة الهدف، ليمنح الزمالك تقدّماً في بداية اللقاء.

حاول طلائع الجيش الرد سريعاً بتسديدة قوية من أحمد علاء في الدقيقة 12 تصدى لها ببراعة الحارس محمد صبحي، واستمر الضغط من جانب الفريق العسكري، إذ جاءت أخطر فرصه في الدقيقة 26 عندما سدد إسلام محارب كرة قوية من داخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 30 تلقى الزمالك صدمة بعد إصابة لاعبه البرازيلي خوان بيزيرا، الذي اضطر لمغادرة الملعب.

وقبل نهاية الشوط، سنحت فرصة محققة لتعزيز التقدم بعد انطلاقة من الفلسطيني عدي الدباغ، إلا أن اللمسة الأخيرة لم تكن بالدقة المطلوبة لتضيع الكرة بجوار المرمى في الدقيقة 38.

ولعب الأبيض الشوط الأول بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح وأحمد ربيع وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.