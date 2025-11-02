زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

ملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش:

وحصل فريق الزمالك على ركلة حرة مباشرة نفذها نبيل عماد "دونجا" طولية على محيط منطقة جزاء طلائع الجيش أسكنها ناصر ماهر في المرمى بالدقيقة 5.

وكاد يباغت طلائع الجيش نظيره الزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة 12 من لاعبه أحمد علاء ولكن تألق محمد صبحي وتصدى للكرة.

وتوقف اللعب ف يالدقيقة 16 لعلاج حارس مرمى الزمالك محمد صبحي قبل أن يُستأنف وأرسل سيف الجزيري كرة عرضية في الدقيقة 19 مرت بعيدة عن المرمى.

وتعرض لاعب الزمالك خوان بيزيرا بالدقيقة 24 لإصابة تم استبداله على إثرها بزميله عدي الدباغ.

وظهر بيزيرا وهو يبكي عند خروجه من الملعب.

وسدد لاعب طلائع الجيش إسلام محارب كرة في الدقيقة 26 مرت بجوار مرمى محمد صبحي.

وتعرض ناصر ماهر لاعب الزمالك لإصابة قوية في الدقيقة 30 بعد تدخل من لاعب طلائع الجيش علي سطوحي ليتوقف اللقاء ثم يُستكمل.

وكاد يعزز عدي الدباغ تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 38 ولكن تسديدته مرت بجانب المرمى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

مباراة الزمالك وطلائع الجيش ستنقلها قناة Ontime sports 1.

تشكيل الزمالك لمباراة طلائع الجيش

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط.

