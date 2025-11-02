"عاد لمباشرة عمله".. أول ظهور لحسن شحاتة بعد الوعكة الصحية (صور)

ظهر حسن شحاتة رئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة، من جديد في اجتماع اللجنة الأخير بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وتعرض حسن شحاتة لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وأجرى عملية جراحية، قبل أن تتحسن حالته الصحية ويعود مجددا لممارسة مهام عمله في اتحاد الكرة.

وخلال الاجتماع الأخير، ناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقرير أسامة نبيه عن مشاركة المنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة، وحضره هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.