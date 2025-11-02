مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

1 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

"عاد لمباشرة عمله".. أول ظهور لحسن شحاتة بعد الوعكة الصحية (صور)

كتب : محمد خيري

03:44 م 02/11/2025
    شفاء حسن شحاتة من الوعكة الصحية
    أحمد حسن مع حن شحاتة
    حسن شحاتة يعود لمهام عمله

ظهر حسن شحاتة رئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة، من جديد في اجتماع اللجنة الأخير بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وتعرض حسن شحاتة لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وأجرى عملية جراحية، قبل أن تتحسن حالته الصحية ويعود مجددا لممارسة مهام عمله في اتحاد الكرة.

وخلال الاجتماع الأخير، ناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقرير أسامة نبيه عن مشاركة المنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة، وحضره هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

حسن شحاتة أول ظهور الوعكة الصحية

