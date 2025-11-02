بخطاب رسمي.. قرار عاجل من الجهة الإدارية حول انتخابات الأهلي

تلقى النادي خطابًا اليوم من الجهة الإدارية، بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يفيد اعتماد نتيجة انتخابات الأهلي.

وجاء ذلك وفقًا للتشكيل الذي أعلنه السيد المستشار رئيس لجنة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 30 و31/10/2025، والتي انتهت إلى أن الفائزين بعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية للدورة 2025/2029.

وتم اعتماد كل من: محمود الخطيب رئيسًا، وياسين منصور نائبًا للرئيس، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، والعضوية فوق السن كل من طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وحازم هلال وأحمد حسام عوض، والعضوية تحت السن كل من إبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.