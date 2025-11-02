موعد مباراة الأهلي و المصري والقناة الناقلة

بالأسباب.. غياب 10 لاعبين من الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

يخوض فريق الأهلي اليوم الأحد مباراته الأخيرة بالدوري قبل السفر إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي و المصري

الأهلي يستضيف نظيره المصري عند الثامنة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري.

مباراة الأهلي والمصري من المقرر أن تُنقل عبر قناة أون سبورتس 1.

ترتيب الأهلي و المصري في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثالث.

