مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي و المصري والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

10:50 ص 02/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (2)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (11)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (10)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (5)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (6)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يخوض فريق الأهلي اليوم الأحد مباراته الأخيرة بالدوري قبل السفر إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي و المصري

الأهلي يستضيف نظيره المصري عند الثامنة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري.

مباراة الأهلي والمصري من المقرر أن تُنقل عبر قناة أون سبورتس 1.

ترتيب الأهلي و المصري في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثالث.

اقرأ أيضًا:
قصص متفوتكش .. الأهلي يعدم ديون لاعب الزمالك السابق.. ورقم قياسي لمحمد صلاح

البروفة الأخيرة.. ماذا ينتظر رباعي السوبر المصري في الدوري؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والمصري موعد مباراة الأهلي والمصري مباراة المصري اليوم ترتيب الأهلي والمصري في الدوري القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري القناة الناقلة لمباراة الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة