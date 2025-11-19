"شرط وحيد".. الأهلي يحسم موقفه من تجديد عقد كوكا

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حقيقة الأنباء المنتشرة بشأن تجديد إدارة الأهلي عقد أحمد نبيل كوكا، بعد تداول أخبار عن طلب اللاعب إدراج بند يسمح له بالانتقال إلى الأندية الخليجية.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات تلفزيونية أن كوكا لم يطالب مطلقاً بإضافة أي شرط من هذا النوع عند توقيعه على عقد جديد، مشددًا على أن الأخبار المتداولة هذا الصدد غير صحيح.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي لم تجتمع رسمياً مع اللاعب بعد لمناقشة ملف التجديد، رغم تأكيد وجود جلسة رسمية مرتقبة خلال الأيام المقبلة لتحديد المسار النهائي للمفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن كوكا اكتفى بطلب وعد شفهي يتضمن السماح له بالاحتراف الخارجي في أوروبا إذا وصل له عرض مناسب، بما يتوافق مع شروط النادي المالية.