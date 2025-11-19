مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"شرط وحيد".. الأهلي يحسم موقفه من تجديد عقد كوكا

كتب - نهى خورشيد

11:40 م 19/11/2025

أحمد نبيل كوكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حقيقة الأنباء المنتشرة بشأن تجديد إدارة الأهلي عقد أحمد نبيل كوكا، بعد تداول أخبار عن طلب اللاعب إدراج بند يسمح له بالانتقال إلى الأندية الخليجية.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات تلفزيونية أن كوكا لم يطالب مطلقاً بإضافة أي شرط من هذا النوع عند توقيعه على عقد جديد، مشددًا على أن الأخبار المتداولة هذا الصدد غير صحيح.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي لم تجتمع رسمياً مع اللاعب بعد لمناقشة ملف التجديد، رغم تأكيد وجود جلسة رسمية مرتقبة خلال الأيام المقبلة لتحديد المسار النهائي للمفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن كوكا اكتفى بطلب وعد شفهي يتضمن السماح له بالاحتراف الخارجي في أوروبا إذا وصل له عرض مناسب، بما يتوافق مع شروط النادي المالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور أحمد نبيل كوكا الأهلي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة