المهدي سليمان حارس الزمالك يعلن شكوى فريقه السابق.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:12 م 19/11/2025
أصدر المهدي سليمان حارس مرمي نادي الزمالك الحالي والاتحاد السكندري السابق، بيانًا قويًا مساء اليوم الأربعاء، وذلك فيما يخص أزمة مستحقاته لدي زعيم الثغر.

جاء بيان الحارس مهدي سليمان:

"شهدت الفترة الماضية محاولات عديدة مني لإنهاء ملف مستحقاتي المتأخرة لدى نادي الاتحاد السكندري، بعدما تواصلت أكثر من مرة مع رئيس النادي محمد أحمد سلامة، الذي وعد بحل الأزمة، إلا أن الأمر ما زال دون أي خطوات فعلية حتى الآن".

وتابع: "وقد تقدمت بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة للمطالبة بحقي عن مواسم 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025، خاصة أنني لم أطالب إلا بما أستحقه فعليًا نتيجة التزامي الكامل مع النادي طوال الفترة الماضية".

واصل: "أتمنى أن يتم التعامل مع الأمر بسرعة واحترام، وأن تتحرك إدارة النادي لإنهاء الملف بشكل ودي يحفظ حقوق الجميع".

جدير بالذكر أن الحارس مهدي سليمان انضم لصفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الاتحاد السكندري.

المهدي سليمان الزمالك حارس الزمالك بيان المهدي سليمان تصريحات المهدي سليمان الاتحاد السكندري

