"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

كشف الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، رغم المشاركة الجيدة في بطولة كأس العالم للأندية من وجهة نظره.

قال "ريبيرو" في تصريحات لإذاعة Metro FM الجنوب أفريقية: "فترتي مع الأهلي كانت واعدة رغم إقالتي بعد بداية الدوري، وكنت واثقًا من قدرتي على صنع تأثير حقيقي مع الأحمر".

وأضاف: "خضنا 11 حصة تدريبية فقط قبل كأس العالم، وانضم إلينا لاعبين جدد، وأداء الفريق في المونديال كان مشجعًا وكنا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأكمل: "كنت سعيدًا بالأداء خلال المونديال، ورد فعل الجماهير كان إيجابيًا للغاية".

وأوضح: "لم نبدأ الموسم كما توقعت والنادي فقد صبره بعد 4 مباريات والوضع في القاهرة كان صعبًا ولم أحصل على الدعم الكافي".

واختتم تصريحاته: "الرحيل عن أورلاندو كان قرارًا اتخذ منذ وقتا طويلا جدًا، قبل أن يأتي الأهلي، كانوا يعلمون ذلك، ثم جاء الأهلي لاحقًا، والشيء الوحيد الذي لم يعجبني فيما حدث هو أنني اضطررت للرحيل قبل نهاية الموسم هنا، لم أكن سعيدًا بذلك، لم أكن مستعدًا".