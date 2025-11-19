مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

كتب : محمد خيري

04:59 م 19/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو من تدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
  • عرض 10 صورة
    المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    الإسباني خوسيه ريبيرو
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي يرتدي سوار بعلم فلسطين
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، رغم المشاركة الجيدة في بطولة كأس العالم للأندية من وجهة نظره.

قال "ريبيرو" في تصريحات لإذاعة Metro FM الجنوب أفريقية: "فترتي مع الأهلي كانت واعدة رغم إقالتي بعد بداية الدوري، وكنت واثقًا من قدرتي على صنع تأثير حقيقي مع الأحمر".

وأضاف: "خضنا 11 حصة تدريبية فقط قبل كأس العالم، وانضم إلينا لاعبين جدد، وأداء الفريق في المونديال كان مشجعًا وكنا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأكمل: "كنت سعيدًا بالأداء خلال المونديال، ورد فعل الجماهير كان إيجابيًا للغاية".

وأوضح: "لم نبدأ الموسم كما توقعت والنادي فقد صبره بعد 4 مباريات والوضع في القاهرة كان صعبًا ولم أحصل على الدعم الكافي".

واختتم تصريحاته: "الرحيل عن أورلاندو كان قرارًا اتخذ منذ وقتا طويلا جدًا، قبل أن يأتي الأهلي، كانوا يعلمون ذلك، ثم جاء الأهلي لاحقًا، والشيء الوحيد الذي لم يعجبني فيما حدث هو أنني اضطررت للرحيل قبل نهاية الموسم هنا، لم أكن سعيدًا بذلك، لم أكن مستعدًا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريبيرو خوسيه ريبيرو الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة