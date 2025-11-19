مباريات الأمس
زيسكو الزامبي يعلن موعد وصوله للقاهرة لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

02:27 م 19/11/2025

فريق زيسكو الزامبي

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو الزامبي إلى القاهرة صباح غدٍ الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يتواجد مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة بطل زامبيا في مطار القاهرة الدولي.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الكونفدرالية الزمالك وزيسكو الزامبي زيسكو الزامبي

