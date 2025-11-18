هل طلب إمام عاشور المشاركة في كأس العرب..؟ أحمد حسن يجيب

كشف أحمد حسن، مدير المنتخب المصري الثاني، تفاصيل جديدة حول اختيارات القائمة المشاركة في بطولة كأس العرب، إضافة إلى موقف بعض اللاعبين من الانضمام للمنتخب.

وأوضح أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مساء يوم أمس الإثنين، أن إمام عاشور تواصل معه بشكل شخصي، معربًا عن رغبته في الانضمام للمنتخب الثاني وخوض بطولة كأس العرب، إلا أن ظروف مرضه خلال الفترة الأخيرة منعته من المشاركة.

ونوه حسن إلى أن أن الأولوية دائمًا تكون للاعبي المنتخب الأول، مشيرًا إلى أن أحمد الشناوي كان مرشحًا للتواجد في كأس العرب، لكن أزمته مع نادي بيراميدز حالت دون انضمامه.

وأتم مدرب المنتخب المصري الثاني تصريحاته بالتشديد على أن محمد النني كان من أوائل اللاعبين الذين رحبوا بفكرة الانضمام للمنتخب الثاني والمشاركة في البطولة، مؤكدًا تقديره الكبير لالتزام اللاعب ورغبته في تمثيل المنتخب في أي وقت.

موعد بطولة كأس العرب

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: الأردن، الإمارات والفائز من مباراة (الكويت و موريتانيا).



