تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

جميع المباريات

"تكليفات السيسي".. وزير الرياضة يتابع استعدادات الاتحادات لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

كتب : محمد خيري

11:49 ص 18/11/2025

الدكتور أشرف صبحي

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، مستجدات استعدادات الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028»، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بدعم الأبطال الرياضيين وتوفير كل متطلبات أعدادهم وفق أعلى المعايير.

وأكد وزير الشباب والرياضة، في تصريحات للمركز الإعلامي للوزارة، أن الوزارة تتحرك خلال الفترة الحالية بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتأهيل المنتخبات الوطنية للأولمبياد، من خلال عمل تكاملي مع اللجنة الأوليمبية يركز على تقييم برامج الإعداد، ومراجعة معسكرات المنتخبات، ومتابعة الحالة الفنية والطبية للاعبين، لضمان الوصول لأفضل جاهزية قبل انطلاق الدورة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن الدولة تضع ملف المشاركة في «لوس أنجلوس 2028» ضمن أولوياتها، وأن العمل يجري وفق خطة علمية واضحة تهدف لتعظيم فرص المنافسة وتحقيق إنجازات جديدة باسم مصر، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في توفير الدعم الفني واللوجيستي لكل الاتحادات، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بتطوير الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الميداليات العالمية والأولمبية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وزير الرياضة اللجنة الأولمبية أشرف صبحي رئيس الجمهورية أولمبياد لوس أنجلوس

