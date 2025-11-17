أول تعليق من شوبير بعد تألق ابنه مصطفى مع منتخب مصر أمام كاب فيردي

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه أمام كاب فيردي

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على كاب فيردي

أعادت حسابات النادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لذكرى قاد بها نجم الفريق السابق وعضو مجلس إدارة النادي الحال سيد عبدالحفيظ النادي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001.

ونشرت حسابات النادي الأهلي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لهدف سيد عبدالحفيظ، مُذيلة إياه بتعليق:"في مثل هذا اليوم عام 2001 .. سيد عبد الحفيظ يسجل أمام الترجي التونسي هدف صعودنا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

الأهلي كان قد تعادل سلبيًا في مباراة الذهاب بدور نصف النهائي الذي أُقيم في القاهرة قبل أن يتأخر بهدف أمام نظيره الترجي في تونس قبل أن يسجل عبدالحفيظ هدف التعادل بالدقيقة 77 بطريقة رائعة لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق ومن ثمّ فوز الأهلي بقاعدة الهدف يُسحب بهدفين خارج الأرض.

وتأهل الأهلي بذلك إلى نهائي البطولة ليواجه نظيره صنداونز الجنوب أفريقي الذي تأهل إلى الدور ذاته بعدما فاز بدور نصف النهائي على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي.

وتعادل الأهلي في دور النهائي بهدف لمثله أمام صنداونز في الذهاب الذي أُقيم على أرض الأول وسجل سيد عبدالحفيظ هدف التعادل، فيما فاز الأهلي في الإياب على ستاد القاهرة بثلاثية نظيفة سجلها خالد بيبو.

اقرأ أيضًا:

"مشادة وتهنئة".. لقطة مثيرة للجدل في مباراة مصر وكاب فيردي بطلها الشناوي

أول تعليق من لاعب الزمالك السابق على انضمامه للمجد الليبي



