مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

"قاد الفريق لنهائي أفريقيا".. الأهلي يعيد ذكرى بطلها سيد عبدالحفيظ مر عليها 24 عامًا

كتب : محمد الميموني

10:27 م 17/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نجم الأهلي سيد عبدالحفيظ
  • عرض 5 صورة
    نجم الأهلي سيد عبدالحفيظ (5)
  • عرض 5 صورة
    نجم الأهلي سيد عبدالحفيظ
  • عرض 5 صورة
    نجم الأهلي سيد عبدالحفيظ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعادت حسابات النادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لذكرى قاد بها نجم الفريق السابق وعضو مجلس إدارة النادي الحال سيد عبدالحفيظ النادي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001.

ونشرت حسابات النادي الأهلي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لهدف سيد عبدالحفيظ، مُذيلة إياه بتعليق:"في مثل هذا اليوم عام 2001 .. سيد عبد الحفيظ يسجل أمام الترجي التونسي هدف صعودنا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

الأهلي كان قد تعادل سلبيًا في مباراة الذهاب بدور نصف النهائي الذي أُقيم في القاهرة قبل أن يتأخر بهدف أمام نظيره الترجي في تونس قبل أن يسجل عبدالحفيظ هدف التعادل بالدقيقة 77 بطريقة رائعة لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق ومن ثمّ فوز الأهلي بقاعدة الهدف يُسحب بهدفين خارج الأرض.

وتأهل الأهلي بذلك إلى نهائي البطولة ليواجه نظيره صنداونز الجنوب أفريقي الذي تأهل إلى الدور ذاته بعدما فاز بدور نصف النهائي على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي.

وتعادل الأهلي في دور النهائي بهدف لمثله أمام صنداونز في الذهاب الذي أُقيم على أرض الأول وسجل سيد عبدالحفيظ هدف التعادل، فيما فاز الأهلي في الإياب على ستاد القاهرة بثلاثية نظيفة سجلها خالد بيبو.

اقرأ أيضًا:
"مشادة وتهنئة".. لقطة مثيرة للجدل في مباراة مصر وكاب فيردي بطلها الشناوي

أول تعليق من لاعب الزمالك السابق على انضمامه للمجد الليبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيد عبدالحفيظ الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا 2001

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو