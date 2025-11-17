مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

الجبل الأسود

- -
21:45

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

ليتوانيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

0 0
16:00

الجزائر - ب

جميع المباريات

إعلان

"جلسة مرتقبة".. أحمد شوبير يكشف آخر تطورات تجديد عقد ديانج مع الأهلي

كتب - يوسف محمد:

07:35 م 17/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج يصل معسكر الأهلي (6)
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج يصل معسكر الأهلي (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن آخر التطورات الخاصة بتجديد عقد لاعب وسط المارد الأحمر أليو ديانج.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "حتى الآن الأهلي ينتظر عودة أليو ديانج من معسكر منتخب بلاده مالي، خلال فترة التوقف الدولي الجارية، لمعرفة موقفه النهائي من تجديد تعاقده مع الفريق".

وأضاف: "ديانج يمتلك العديد من العروض الخارجية للرحيل عن الأهلي، من أبرز هذه العروض هو عرض من الدوري السعودي".

وتابع: "الأهلي يرغب في تجديد عقد أليو ديانج ولكن مجلس إدارة النادي لن ينتظر طويلا، النادي سيقدم عرضه الأخير للاعب خلال الفترة المقبلة عقب نهاية فترة التوقف الدولي".

واختتم شوبير تصريحاته: "قرار ديانج سيحدد بنسبة كبيرة موقف النادي من التحرك للتعاقد مع حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، خاصة وأن النادي سيصبح في هذا الوقت بحاجة لتعويض رحيل أحد أبرز لاعبيه".

ويتواجد نجم الوسط المالي حاليا رفقة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يخوض منتخب بلاده مباراة ودية أمام الأردن غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقدم ديانج مستويات مميزة رفقة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث يتم الاعتماد عليه أساسيا، منذ تولي الدنماركي ياس توروب القيادة الفنية للفريق.

وشارك صاحب الـ 28 عاما خلال الموسم الحالي رفقة المارد الأحمر، في 16 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وصاحب الـ 28 عاما، كان قد قضى الموسم الماضي معارا في صفوف فريق الخلود السعودي، الذي شارك معه في 31 مباراة، سجل 3 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

فيديو هدف كاب فيردي في مرمى منتخب مصر

تغيير ملعب مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أليو ديانج النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي منتخب مالي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو