تحدث أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن آخر التطورات الخاصة بتجديد عقد لاعب وسط المارد الأحمر أليو ديانج.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "حتى الآن الأهلي ينتظر عودة أليو ديانج من معسكر منتخب بلاده مالي، خلال فترة التوقف الدولي الجارية، لمعرفة موقفه النهائي من تجديد تعاقده مع الفريق".

وأضاف: "ديانج يمتلك العديد من العروض الخارجية للرحيل عن الأهلي، من أبرز هذه العروض هو عرض من الدوري السعودي".

وتابع: "الأهلي يرغب في تجديد عقد أليو ديانج ولكن مجلس إدارة النادي لن ينتظر طويلا، النادي سيقدم عرضه الأخير للاعب خلال الفترة المقبلة عقب نهاية فترة التوقف الدولي".

واختتم شوبير تصريحاته: "قرار ديانج سيحدد بنسبة كبيرة موقف النادي من التحرك للتعاقد مع حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، خاصة وأن النادي سيصبح في هذا الوقت بحاجة لتعويض رحيل أحد أبرز لاعبيه".

ويتواجد نجم الوسط المالي حاليا رفقة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يخوض منتخب بلاده مباراة ودية أمام الأردن غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقدم ديانج مستويات مميزة رفقة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث يتم الاعتماد عليه أساسيا، منذ تولي الدنماركي ياس توروب القيادة الفنية للفريق.

وشارك صاحب الـ 28 عاما خلال الموسم الحالي رفقة المارد الأحمر، في 16 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وصاحب الـ 28 عاما، كان قد قضى الموسم الماضي معارا في صفوف فريق الخلود السعودي، الذي شارك معه في 31 مباراة، سجل 3 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

