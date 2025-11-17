عودة أدم كايد لمران الزمالك.. وتأهيل أحمد ربيع بعد استبعاده من المنتخب

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن النادي الأهلي فتح باب المفاوضات لضم أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامجه لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الأهلي فتح باب المفاوضات مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، والأهلي يرغب بقوة في حسم التعاقد مع اللاعب".

وأضاف: "الأهلي لن يكتفي بأسامة فيصل حال ضمه في الشتاء، وسيبحث عن مهاجم أجنبي جديد للتعاقد معه، ولن يكون أسامة فيصل الصفقة الوحيدة".

وتابع: "الأهلي يبحث عن تدعيم خط الدفاع، وأشرف داري اقترب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل: "حال رحيل أشرف داري سيضم الأهلي مدافع مصري، وكل الخيارات متاحة وهناك أسماء مطروحة مثل عمر فايد ومحمود الجزار ، ولكن هناك أزمة في مركز المدافع بشكل عام في الكرة المصرية".