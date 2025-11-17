مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

0 0
16:00

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألمانيا

- -
21:45

سلوفاكيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
18:00

كاب فيردي

جميع المباريات

إعلان

قد يستضيف الزمالك والمصري.. كاف يعتمد استاد برج العرب للمباريات الأفريقية رسميا

كتب : محمد خيري

02:47 م 17/11/2025

إستاد برج العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رسميا على عودة استاد برج العرب بالإسكندرية لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الخطاب المرسل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري بعد الزيارة التي قام بها لجنة من الاتحاد الأفريقي واتحاد الكرة، بالموافقة على استضافة الاستاد مباريات الفئة الثالثة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات والاشتراطات التنظيمية و الفنية.

ومن المنتظر أن يستقبل استاد برج العرب، بعد قرار كاف، مباريات النادي المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ومنها مواجهة الزمالك الذي يتواجد معه في نفس المجموعة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك المصري استاد برج العرب الكونفدرالية الكاف كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو