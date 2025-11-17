وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رسميا على عودة استاد برج العرب بالإسكندرية لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الخطاب المرسل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري بعد الزيارة التي قام بها لجنة من الاتحاد الأفريقي واتحاد الكرة، بالموافقة على استضافة الاستاد مباريات الفئة الثالثة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات والاشتراطات التنظيمية و الفنية.

ومن المنتظر أن يستقبل استاد برج العرب، بعد قرار كاف، مباريات النادي المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ومنها مواجهة الزمالك الذي يتواجد معه في نفس المجموعة.