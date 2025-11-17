"مسامحه لوجه الله الدنيا مش مستاهلة".. خالد الغندور يوجه رسالة مؤثرة

هل يكون حامد حمدان بديلا له؟.. شوبير يكشف موقف ديانج النهائي مع الأهلي

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة تسامح عقب حضوره عزاء الراحل محمد صبري، الذي أقيم أمس.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أي حد زعلان مني حقك عليا، وأي حد أنا زعلان منه أنا مسامحه لوجه الله، وربنا يهدينا جميعا الدنيا مش مستاهلة".

واستقبلت أسرة الراحل، ومجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، العزاء في رحيل المغفور له، أمس الأحد، بعدما وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

وحرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، على التوجه لأسرة الراحل الكابتن محمد صبري، خلال العزاء، وأكد الثنائي لزوجة النجم الراحل وأولاده أن النادي لن يتأخر عن الوقوف بجانبهم في أي وقت.

وكان نادي الزمالك أعلن الحداد على رحيل الكابتن محمد صبري لمدة ثلاثة أيام.