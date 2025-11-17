موعد مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر والقناة الناقلة

محمد صلاح يكشف كواليس تفكيره في الانتقال للأهلي أو الزمالك

يلاقي منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الجزائر في مباراة ودية، اليوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب لموسم 2025.



موعد مباراة مصر والجزائر



وتقام مباراة منتخب مصر والجزائر اليوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".



القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني



ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" وتُذاع على قناة "أون تايم سبورت 2".



الجدير بالذكر أن بطولة كأس العرب، المقامة في قطر، تبدأ خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى 18 من الشهر ذاته.