تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألمانيا

- -
21:45

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

ليتوانيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
18:00

كاب فيردي

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

12:41 ص 17/11/2025
    مباراة مصر والجزائر السابقة (4)
    مباراة مصر والجزائر السابقة (1)
    مباراة مصر والجزائر السابقة (3)

يلاقي منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الجزائر في مباراة ودية، اليوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب لموسم 2025.


موعد مباراة مصر والجزائر


وتقام مباراة منتخب مصر والجزائر اليوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".


القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني


ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" وتُذاع على قناة "أون تايم سبورت 2".


الجدير بالذكر أن بطولة كأس العرب، المقامة في قطر، تبدأ خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى 18 من الشهر ذاته.

