مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألمانيا

- -
21:45

سلوفاكيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
18:00

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
16:00

الجزائر -أ

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح يكشف كواليس تفكيره في الانتقال للأهلي أو الزمالك

كتب : محمد القرش

10:03 م 16/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (4)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (8)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (6)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من حوار محمد صلاح ومجدي يعقوب (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح يحاور الدكتور مجدي يعقوب
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح يحتفل بأول أهدافه مع بازل
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح مع بازل السويسري
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح مع بازل
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب بازل السويسري
  • عرض 12 صورة
    مدرب بازل: تمريرة ستريللر لمحمد صلاح اصابتني بالجنون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمد صلاح نجم نادي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، كواليس بداياته بعد انتقاله إلى بازل السويسري قادمًا من المقاولون العرب، موضحًا أنه كان يفكر في العودة إلى الأهلي أو الزمالك.

وقال صلاح في تصريحات لقناة "أون سبورت" خلال حواره مع الدكتور مجدي يعقوب: "شعرت في كثير من الأوقات بأنني لن أصل لأي شيء، وأول تلك الأوقات كانت بعد وصولي إلى سويسرا".

وأضاف: "وجدت أن لا أحد يعرفني هناك على عكس مصر، حيث كان الجميع يعرفني كنجم".

وتابع: "كنت أفكر في الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك بعد وصولي لسويسرا، لكنني قلت لنفسي إن عليّ أن أركز على تحقيق إنجاز لم يحدث من قبل، وألا أضع هذه الأمور في تفكيري".

وختم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "بعد تأهلنا إلى كأس العالم 2018، بدأت أشعر بأن الجماهير مرتبطة بي كشخص، وبالأمل الذي أمنحه لهم، وقتها شعرت أنني أكبر من مجرد لاعب كرة قدم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح صلاح الأهلي الزمالك صلاح ومجدي يعقوب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد