محمد صلاح يكشف كواليس تفكيره في الانتقال للأهلي أو الزمالك

"قبلات على الرأس".. استقبال خاص من نجوم الزمالك لأسطورة النادي في عزاء

كشف محمد صلاح نجم نادي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، كواليس بداياته بعد انتقاله إلى بازل السويسري قادمًا من المقاولون العرب، موضحًا أنه كان يفكر في العودة إلى الأهلي أو الزمالك.

وقال صلاح في تصريحات لقناة "أون سبورت" خلال حواره مع الدكتور مجدي يعقوب: "شعرت في كثير من الأوقات بأنني لن أصل لأي شيء، وأول تلك الأوقات كانت بعد وصولي إلى سويسرا".

وأضاف: "وجدت أن لا أحد يعرفني هناك على عكس مصر، حيث كان الجميع يعرفني كنجم".

وتابع: "كنت أفكر في الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك بعد وصولي لسويسرا، لكنني قلت لنفسي إن عليّ أن أركز على تحقيق إنجاز لم يحدث من قبل، وألا أضع هذه الأمور في تفكيري".

وختم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "بعد تأهلنا إلى كأس العالم 2018، بدأت أشعر بأن الجماهير مرتبطة بي كشخص، وبالأمل الذي أمنحه لهم، وقتها شعرت أنني أكبر من مجرد لاعب كرة قدم".