التشكيل الجديد لمجلس إدارة سيراميكا كليوباترا

كتب - نهى خورشيد

09:03 م 16/11/2025

سيراميكا كليوباترا

عقدت الجمعية العمومية لنادي سيراميكا كليوباترا اجتماعها اليوم الأحد لإتمام انتخابات مجلس إدارة جديد، يتولى قيادة النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأسفرت النتائج عن فوز النائب محمد أبو العينين بمنصب رئيس النادي لولاية جديدة، بينما تولت عزيزة محمد محمد أبو العينين منصب نائب الرئيس، وحصل محسن حسن مرسي مصطفى على منصب أمين الصندوق، لتكتمل قيادة النادي خلال الفترة المقبلة.

وفي مقاعد العضوية فاز كلاً من عمرو كمال الدين محمد علام، معتز محمد مندوه إسماعيل، إلهام محمد عبد السلام أبو الفتح، ويوسف محمد الشربيني.

وعلى صعيد العضوية تحت السن، نال كل من عمر محسن حسن مرسي مصطفى وعبد الرحمن محسن حسن مرسي مصطفى ثقة الجمعية العمومية.

