تصرف إنساني من سيد عبد الحفيظ تجاه نجل محمد صبري في عزاء والده

متابعة - محمد عبد السلام

يقام عزاء النجم السابق لنادي الزمالك، محمد صبري، في الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب اليوم الاحد.

وشهد العزاء حضور العديد من أساطير الزمالك لكرة القدم، حيث تقدم مدحت عبد الهادي ليأخذ واجب العزاء في صديقه، بجانب أسامة نبيه ومعتمد جمال وأحمد سليمان.

بجانب محمد طارق عضو مجلس الإدارة، وطارق السيد وأيمن عبد العزيز وعبد الحليم علي.

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصرا.