عبد الحليم علي وطارق السيد.. 23 صورة ترصد قدامى الزمالك في عزاء محمد صبري

كتب : محمد القرش

06:45 م 16/11/2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    مدفعت عبد الهادي في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق
  • عرض 23 صورة
    محمد طارق عضو الزمالك من عزاء محمد صبري
  • عرض 23 صورة
    عبد الحيم علي من عزاء محمد صبري
  • عرض 23 صورة
    عبد الحليم علي وأسامة نبية من عزاء محمد صبري
  • عرض 23 صورة
    أيمن عبد العزيز من عزاء محمد صبري
  • عرض 23 صورة
    أسامة نبيه في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (7)
  • عرض 23 صورة
    أسامة نبيه في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (6)
  • عرض 23 صورة
    مدحت عبد الهادي وأحمد سليمان من عزاء محمد صبري
  • عرض 23 صورة
    أسامة نبيه في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (4)
  • عرض 23 صورة
    طارق السيد من عزاء محمد صبري
  • عرض 23 صورة
    أسامة نبيه في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (3)
  • عرض 23 صورة
    أسامة نبيه في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (2)
  • عرض 23 صورة
    أسامة نبية ومعتمد جمال من عزاء محمد صبري
  • عرض 23 صورة
    أحمد سليمان في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (7)
  • عرض 23 صورة
    أسامة نبيه في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (5)
  • عرض 23 صورة
    أحمد سليمان في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (5)
  • عرض 23 صورة
    أحمد سليمان في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (4)
  • عرض 23 صورة
    أسامة نبيه في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (1)
  • عرض 23 صورة
    أحمد سليمان في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (2)
  • عرض 23 صورة
    أحمد سليمان في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (3)
  • عرض 23 صورة
    أحمد سليمان في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (6)
  • عرض 23 صورة
    أحمد سليمان في عزاء محمد صبري نجم الزمالك السابق (1)

متابعة - محمد عبد السلام

يقام عزاء النجم السابق لنادي الزمالك، محمد صبري، في الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب اليوم الاحد.

وشهد العزاء حضور العديد من أساطير الزمالك لكرة القدم، حيث تقدم مدحت عبد الهادي ليأخذ واجب العزاء في صديقه، بجانب أسامة نبيه ومعتمد جمال وأحمد سليمان.

بجانب محمد طارق عضو مجلس الإدارة، وطارق السيد وأيمن عبد العزيز وعبد الحليم علي.

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصرا.

عزاء محمد صبري محمد صبري أسامة بية أساطير الزمالك معتمد جمال أحمد سليمان

