مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إذربيجان

- -
19:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

النرويج

جميع المباريات

إعلان

موعد ومكان عزاء الراحل محمد صبري بعد قرار نادي الزمالك بنقله

كتب : محمد خيري

10:19 ص 16/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (5)
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري
  • عرض 10 صورة
    محمد صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقام عزاء الراحل محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق، في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم الأحد، عقب صلاة المغرب.

وأعلن نادي الزمالك، عن نقل مكان العزاء، إلى مسجد الحامدية الشاذلية، بدلاً من إقامته في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل، لأسباب غير معلنة.

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصرا.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم الراحل محمد صبري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد صبري أخبار نادي الزمالك رحيل محمد صبري موعد عزاء محمد صبري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد
التقديم اليوم.. شروط حجز شقق ديارنا وظلال