موعد ومكان عزاء الراحل محمد صبري بعد قرار نادي الزمالك بنقله

يقام عزاء الراحل محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق، في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم الأحد، عقب صلاة المغرب.

وأعلن نادي الزمالك، عن نقل مكان العزاء، إلى مسجد الحامدية الشاذلية، بدلاً من إقامته في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل، لأسباب غير معلنة.

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصرا.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم الراحل محمد صبري.