مدرب بلدية المحلة يتحدث عبر "مصراوي" عن مواجهة الزمالك في كأس مصر

يرى عمرو أنور، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، أن مواجهة الزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر ستكون صعبة وقوية، بالنظر إلى تاريخ الزمالك ومكانته الكبيرة في الكرة المصرية.

وكانت قرعة دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2025/2026 قد أوقعت الزمالك في مواجهة بلدية المحلة، بينما يواجه الأهلي المصرية للاتصالات.

وأكد عمرو أنور في تصريحات خاصة لموقع مصراوي أن مواجهة الزمالك تعد تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يعد من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده مع لاعبيه من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على الظهور بصورة مشرفة في البطولة.

طريق الزمالك في كأس مصر

المباراة رقم 1: الزمالك ضد بلدية المحلة

المباراة رقم 2: سيراميكا ضد أبو قير للأسمدة

المباراة رقم 3: طلائع الجيش ضد السكة الحديد

المباراة رقم 4: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية

المباراة رقم 5: حرس الحدود ضد الإسماعيلي

المباراة رقم 6: سموحة ضد غزل المحلة

المباراة رقم 7: زد ضد ألو إيچيبت "نادي G"

المباراة رقم 8: المصري ضد دكرنس