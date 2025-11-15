فريق شيكابالا يواجه زد في دور الـ32 من كأس مصر
كتب : هند عواد
أسفرت قرعة دور الـ32 من كأس مصر 2025-2026، عن مواجهة فريق G الناشط بالقسم الثاني ب، ويتولى محمود شيكابالا لاعب الزمالك السابق رئاسته، لنظيره زد.
ويواجه فريق G نظيره زد في دور الـ32، فيما يواجه الأهلي المصرية للاتصالات، ويضرب الزمالك موعدا مع بلدية المحلة.
وجاءت مواجهات دور الـ32 من كأس مصر، كالآتي:
الأهلي - المصرية للاتصالات (وي)
الزمالك - بلدية المحلة
بيراميدز - مسار
البنك الأهلي - بورفؤاد
فاركو - تليفونات بني سويف
إنبي - المقاولون العرب
بتروجيت - وادي دجلة
مودرن سبورت - القناة
الجونة - بترول أسيوط
طلائع الجيش - السكة الحديد
سيراميكا كليوباترا - أبو قير للأسمدة
الاتحاد - كهرباء الاسماعيلية
حرس الحدود - الاسماعيلي
سموحة - غزل المحلة
زد - G
المصري البورسعيدي - دكرنس
