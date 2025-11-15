مباريات الأمس
فريق شيكابالا يواجه زد في دور الـ32 من كأس مصر

كتب : هند عواد

12:37 م 15/11/2025
أسفرت قرعة دور الـ32 من كأس مصر 2025-2026، عن مواجهة فريق G الناشط بالقسم الثاني ب، ويتولى محمود شيكابالا لاعب الزمالك السابق رئاسته، لنظيره زد.

ويواجه فريق G نظيره زد في دور الـ32، فيما يواجه الأهلي المصرية للاتصالات، ويضرب الزمالك موعدا مع بلدية المحلة.

وجاءت مواجهات دور الـ32 من كأس مصر، كالآتي:

الأهلي - المصرية للاتصالات (وي)

الزمالك - بلدية المحلة

بيراميدز - مسار

البنك الأهلي - بورفؤاد

فاركو - تليفونات بني سويف

إنبي - المقاولون العرب

بتروجيت - وادي دجلة

مودرن سبورت - القناة

الجونة - بترول أسيوط

طلائع الجيش - السكة الحديد

سيراميكا كليوباترا - أبو قير للأسمدة

الاتحاد - كهرباء الاسماعيلية

حرس الحدود - الاسماعيلي

سموحة - غزل المحلة

زد - G

المصري البورسعيدي - دكرنس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

G فريق G فريق شيكابالا قرعة كأس مصر G وزد

