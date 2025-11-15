الأهلي يعود إلى تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا.

وكان المدير الفني ييس توروب قد سافر إلى الدنمارك برفقة جهازه المعاون لقضاء إجازة قصيرة، قبل أن يعود إلى القاهرة لاستكمال التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

ومنح توروب لاعبي الفريق راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري الذي أُقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحرص المدير الفني على توجيه التهنئة لجماهير الأهلي بعد حصوله على أول لقب مع الفريق، مؤكداً عزمه الاستمرار في العمل لتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بهدفين دون رد، ليُتوج باللقب السادس عشر في تاريخه بكأس السوبر المصري.