"أولاده أولادنا وسنكرمه".. مسؤول الزمالك يكشف تحركاتهم بعد وفاة محمد صبري

كتب : مصطفى الجريتلي

09:12 ص 15/11/2025
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (1)
    محمد صبري
    محمد صبري
    محمد صبري

كشف هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تحركاتهم لتكريم نجم الفريق السابق محمد صبري الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة في حادث سير.

وقال نصر في تصريحات لقناة أون سبورت 1 مساء يوم أمس: "أمر بديهي أن نُقدم الدعم المالي لأسرة محمد صبري فأولاده أولادنا وأولاد نادي الزمالك ولن نقصر معهم".

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "من المؤكد أننا سنقوم بتكريم محمد صبري في أول مباراة مقبلة للفريق".

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك يوم الأحد 23 نوفمبر نظيره زيسكو الزامبي عند التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأتم نصر تصريحاته بالتنويه إلى أن عزاء محمد صبري سيكون داخل نادي الزمالك في المكان الذي يحبه بجوار الملعب الذي كان يتدرب به ليصبح نجماً.

