بيراميدز يعلن آخر تطورات إصابة مصطفي فتحي وبرنامجه التأهيلي

كتب : نهي خورشيد

10:13 م 14/11/2025
    احتفال مصطفى فتحي
    مصطفى فتحي (5)
    مصطفى فتحي (6)
    مصطفى فتحي (2)
    مصطفى فتحي (1)
    مصطفى فتحي (3)

أعلن بيراميدز مساء اليوم الجمعة، آخر تطورات إصابة مصطفي فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد بيراميدز أن مصطفى فتحي يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي في مدينة دبي بالإمارات، بهدف التعافي من الإصابة وذلك استعداداً للعودة إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وأشار النادي أن فتحي كان ضمن بعثة بيراميدز المسافرة للإمارات لخوض مباراة السوبر المصري، إذ يخضع في الوقت لبرنامج تأهيلي مكثف بأحد المراكز الرياضية المتخصصة.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي حتى 22 نوفمبر، قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال المرحلة الثانية.

وكانت إدارة بيراميدز قررت إرسال اللاعب إلى دبي للاستفادة من البرامج التأهيلية المكثفة، لضمان سرعة تعافيه قبل المواجهات المقبلة محلياً وقارياً.

بيراميدز مصطفي فتحي دبي الإمارات إصابة مصطفي فتحي

