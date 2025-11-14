"حالنا صعب أوى".. تعليق ساخر من نادر شوقي على هزيمة مصر من أوزبكستان

تلقى منتخب مصر الأول الهزيمة اليوم أمام نظيره منتخب أوزباكستان، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، في نصف نهائي بطولة العين الودية الدولية.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العين الودية الدولية، المقامة في الإمارات، خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

وهزيمة المنتخب الوطني اليوم، هي الهزيمة الثانية للفراعنة، تحت قيادة المدير الفني للفريق حسام حسن، الذي يتولى القيادة الفنية للفراعنة منذ فبراير من العام الماضي 2024.

وقاد العميد الفراعنة في 17 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 11 مباراة، حضر التعادل 4 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وسجل لاعبو المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن، 27 هدفا فيما تلقت شباكهم 10 أهداف فقط.

ونجح حسن في قيادة منتخب مصر للصعود إلى بطولة كأس العالم المقبلة 2026، بالإضافة إلى ضمان التأهل إلى بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

وكان حسن سجل رقما تاريخيا، بعدما قاد الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 2026، حيث أصبح أول مصري يصعد إلى البطولة كلاعب ومدرب، بعدما صعد 1990 كلاعب و2026 كمدير فني للمنتخب.

أقرأ أيضًا:

أول 4 قرارات من إدارة الزمالك بعد رحيل محمد صبري

أول تعليق من حسام حسن على هزيمة منتخب مصر أمام أوزباكستان