كرة يد - السوبر المصري

سموحة

22 26
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
15:00

مصر

كأس العالم تحت 17 عاما

أمريكا

1 1
17:45

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

زيزو يغادر أرضية ملعب مباراة مصر وأوزباكستان بسبب الإصابة

كتب -يوسف محمد:

07:52 م 14/11/2025
غادر أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الأول، مباراة الفراعنة أمام أوزباكستان، المقامة حاليا بين المنتخبين، في بطولة العين الدولية، بسبب الإصابة.

واستبدل المدير الفني للفراعنة حسام حسن أحمد سيد زيزو في الدقيقة 59 من زمن الشوط الأول، بعد تعرضه للإصابة وأشرك بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وعقب خروج زيزو، وقف على الخط لتبادل الحديث مع التوأم حسام وإبراهيم، لإخبارهم بالإصابة التي يعاني منها وتفاصيل الألم الذي شعر به.

ويلاقي منتخب مصر الأول نظيره أوزاباكستان حايلا، في إطار منافسات نصف نهائي كأس بطولة العين الدولية الودية بالإمارات.

وكان منتخب أوزباكستان أنهى الشوط الأول متقدما على حساب منتخب مصر، بنتيجة هدفين دون مقابل.

