زيزو يغادر أرضية ملعب مباراة مصر وأوزباكستان بسبب الإصابة

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر لمواجهة أوزباكستان

منتخب مصر الثاني يفوز على الجزائر بثلاثية في الودية الأولى

غادر أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الأول، مباراة الفراعنة أمام أوزباكستان، المقامة حاليا بين المنتخبين، في بطولة العين الدولية، بسبب الإصابة.

واستبدل المدير الفني للفراعنة حسام حسن أحمد سيد زيزو في الدقيقة 59 من زمن الشوط الأول، بعد تعرضه للإصابة وأشرك بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وعقب خروج زيزو، وقف على الخط لتبادل الحديث مع التوأم حسام وإبراهيم، لإخبارهم بالإصابة التي يعاني منها وتفاصيل الألم الذي شعر به.

ويلاقي منتخب مصر الأول نظيره أوزاباكستان حايلا، في إطار منافسات نصف نهائي كأس بطولة العين الدولية الودية بالإمارات.

وكان منتخب أوزباكستان أنهى الشوط الأول متقدما على حساب منتخب مصر، بنتيجة هدفين دون مقابل.

